مع الحصان.. نسرين طافش تفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة

شاركت الفنانة نسرين طافش جمهورها صورا جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش بإطلالة ملائكية بأحدث جلسة تصوير لها خلال قضائها الإجازة في إحدى الشواطئ وهي على ظهر حصان لونة أبيض وكانت ترتدي فستنا أبيض أيضًا.



وعلقت نسرين طافش قائلة "فرس فرس لو حولها مية فرس يوم لمحتها العين قلبي شالها في خافقي اسمع لخطوتها جرس ويرد في صدري صدى خلخالها قلب في درب مشت فيه انغرس

يحلم تمره لو بظل ظلالها ما تلتفت حتى لطويلين المرس متربعه ما كل من جا طالها #فرس_فرس ????????"

يذكر أن نسرين طافش شاركت مؤخرا في بطولة فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث مع عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

