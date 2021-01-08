كتبنا تعلن عن أبرز مؤشرات صناعة النشر الشخصي في 2021

القاهرة - محمد ابراهيم - في ظل دعم صناعة النشر بكافة صوره والإهتمام بالدور الذي تلعبه القوى الناعمة في المجتمع، ودعم صناعة النشر لهذه القوى المؤثرة في الوطن العربي والقارة الإفريقية، صرح محمد عبدالسلام المدير التنفيذي المشارك لمنصة كتبنا عن أبرز مؤشرات صناعة النشر الشخصي في كتبنا عام 2020.

وقال عبدالسلام أن الكتب الأدبية تتصدر قائمة الأكثر رواجا في 2020، مع ظهور بعض الكتب المتخصصة المتميزة ضمن الأعمال الرائجة، وكانت أكثر الجنسيات إقبالا على خدمة النشر في كتبنا من غير المصريين دول الخليج العربي، السعودية والإمارات تحديدًاواستكمل حديثه معلنا عن مستهدافات كتبنا في عام 2021، بالمشاركة في معرض الكتاب 2021، واستهداف مبيعات 6500 من هذا المعرض، التجهيز لحفل عيد ميلاد كتبنا السادس (٢٢، ٢٣، ٢٤ أبريل) مع عمل معرض كتاب خاص بنا ولإصدارتنا، انتاج ٢٠٠ كتاب صوتي

وأضاف معلنا عن إطلاق تطبيق صوتي خاص بكتبنا، وتطبيق آخر لنشر المقالات Subscription Based- FoxTale، والتوسع في خدمات الترجمة، التحرير، الكتابة لصالح الغير، وغيرها من الخدمات، وفي ظل التوسعات التي تقوم بها كتبنا أعلنت عن افتتاح مكتب في الرياض السعودية، والتوسع محليا عن طريق افتتاح ٤ منافذ جديدة لكتبنا (الإسكندرية، المنصورة، المنيا، الإسماعيلية)، ومن استهدافات كتبنا في 2020 المشاركة في معرض دولي، إطلاق موقع أوتوجراف، وتحقيق ربحية مستدامة لجميع الشركاء في كتبنا وأوتوجراف.

وأعلن عبدالسلام في نهاية حديثه عن حرص كتبنا في 2021 في تطوير العمليات بما يتناسب مع حجم النمو في عدد المؤلفين، لتوفير خدمة متميزة.

وعن تأثير أزمة كورونا على كتبنا أوضح عبدالسلام أن العمل استمر في كتبنا بشكل طبيعي خلال فترة كورونا مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي والإجراءات الإحترازية للحفاظ على الموظفين والعملاء، ورغم اضطرارنا لتخفيض ساعات العمل للنصف في وقت ذروة الوباء منتصف السنة إلا أن ذلك لم يوثر كثير على انتظام العمل نظرًا لرغبة الموظفين في تجاوز هذه المرحلة، وهو ما حدث.