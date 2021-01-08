سامي سعيد يطلق أغنية 'فرصة ومناسبة"

أطلق الفنان المغربي سامي سعيد أغنيته الشبابية الجديدة "فرصة ومناسبة" على قناته الرسمية باليوتوب، والتي تعاون خلالها مع المؤلفة إكرام حكوك في كتابة الكلمات، وألحان الملحن زكريا بيقشة، أما التوزيع الموسيقي والماستورينغ لكل من فؤاد خودري و حمزة الغازي.

سامي سعيد هو فنان مغربي من مواليد مدينة مراكش برز أسمه بعد تألقه الملفت بمجموعة من الأعمال الغنائية الناجحة، والصدى الطيب الذي تركته لدى الجمهور، بدأ مشواره الفني بدراسته الأكاديمية للموسيقى حيث تمرن على أغاني كبار رواد الأغنية المغربية والعربية .

يزخر ربرتوار الغنائي ل ''سامي سعيد'' بعدة أعمال متميزة وراقية من بينها أغنيةC’est pas facile و (ديما حاضر) والأغنية الدينية ( ياربي عندك جيت ) وغيرها من الأعمال الفنية، كما شارك أيضا في عدة مهرجانات وطنية و دولية .

وفي سنة 2014 قام بتسجيل ألبومه الغنائي الأول عبارة عن سهرة حية أعاد من خلالها إحياء مجموعة من الأغاني الخالدة مثل "يا مراكش'' "أهواك'' "بنت المدينة".