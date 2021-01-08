بصورة أبيض وأسود.. أيتن عامر تبرز جمال أنوثتها

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

وظهرت أيتن عامر في الصورة برشاقة لافتة، بتقنية الابيض والاسود حيث ارتدت فستانا جلد أبيض في أسود، وبـ تسريحة شعر بسطية وماكياج ناعم.

يذكر أن احدث أعمال أيتن عامر بطولة مسلسل "فرصة ثانية" مع كل من نهال عنبر، ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، وإدوارد.

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج شركة سينرجي/ تامر مرسي.