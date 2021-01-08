فنان العرب محمد عبده يتلقى لقاح كورونا.. فيديو

نشر الفنان محمد عبده، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على مقطع فيديو قصير أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية.

وجاءت خطوة محمد عبده، ضمن مبادرة عدد من المشاهير ورموز المجتمع في السعودية والوطن العربي كافة، لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا، تشجيعًا منهم على المساهمة في مجابهة الفيروس.

من جهة أخرى، قدّم فنان العرب محمد عبده بصوته العذب قصيدة جديدة بعنوان "أكتب لها حرف" وهو التعاون الذى يجمعه بالموسيقار الدكتور طلال، والشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتوزيع موسيقي سيروس، وإشراف عام خالد أبو منذر، وتقول بعض كلمات القصيدة:

أكتب لها حرف وأشطب على حرف

فوق الورق دمعي ودمي على الظرف

خلصت أنا أوراقي أكتب لها حرف

وتو الوله باقي وأشطب على حرف

قصيدة "أكتب لها حرف " يقدمها محمد عبده من خلال لحن يحمل نغمات موسيقية طربية مليئة بالحيوية والرؤية الفنية الرشيقة المتطورة في عالم الموسيقى والغناء العربي ، كعادة الموسيقار طلال في كل أعماله الفنية، عمل فني جديد يحمل الكثير من التحديات على صعيد الغناء والفكر الموسيقي، ليكون جمهور وعشاق الفن المتميز على موعد فريد مع أغنية طربية بامتياز.