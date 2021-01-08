ماذا يعرض في السينمات المصرية.. دليل الأفلام الأجنبية

رغم الظروف الصعبة التي تعاني منها دور العرض السينمائية، والالتزام بالاجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا، مع نسبة الحضور الجماهيري، يتواصل عرض عدد من الأفلام الأجنبية وسط إقبال ضعيف في دور العرض المصرية.



تذهب مصورة للطبيعة في رحلة بوادي واتشاتومي، ولكن سرعان ما تواجه مصيرًا مروعًا، وبينما تحاول إقناع الشرطة بالأهوال الموجودة هناك، تجد الجميع يكذبها ويتهمها بتعاطي المخدرات، لتنكشف الحقائق بعد فوات الأوان.



الفيلم من تأليف وإخراج تيدي جرينان، ومن بطولة أنابيل دكستر جونز وبروس ديرن، وقد انطلق في مصر أمس 6 يناير بعد اسبوع من طرحه في الإمارات العربية المتحدة.

Waiting for the Barbarians



يصل عقيد بالجيش إلى مستعمرة بعيدة في الصحراء، ليبحث عن استجواب السكان المحليين حول انتفاضة ثورة وشيكة، باستخدام تكتيكات قاسية ترعب القاضي.

الفيلم تم تصويره بين المغرب وايطاليا، وهو من بطولة جوني ديب، إخراج سيرو جيرا.

Bigfoot Family



استكمالًا لأحداث الجزء الأول، يستغل الأب شهرته الواسعة الجديدة من أجل صراعه ضد شركة بترول ألاسكا، ولكن حينما يختفي في ظروف غامضة، يذهب الابن والأم وحيوان الراكون ودب في مغامرة لإنقاذه في منطقة الشمال.

Ghosts of War

يذهب 5 جنود إنجليز في مهمة خطيرة خلال الحرب العالمية الثانية، وسرعان ما يكتشف الطاقم وقوف عدو مروع وخارق للطبيعة في طريقهم، لتنقلب ساحة المعركة لساحة من الرعب والأشباح.