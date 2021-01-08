نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الناقد الفني طارق الشناوي، عن تطورات الحالة الصحية للفنانة يسرا وذلك عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "الحمد لله بدأت اخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الازمة الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية اسعدتني انها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة".

يذكر أن الفنانة يسرا، هنأت جمهورها بالعيد ميلاد المجيد قائله: "قال تعالى:

{إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين} [آل عمران - الآية ٤٥]

كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبي وصحابي وأهلي جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا".