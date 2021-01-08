نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعافي إيناس الدغيدي من فيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن تطورات الحالة الصحية لعدد من نجوم الفن عقب إصابتهم بفيروس كورونا.

وكتب "الشناوي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "المخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة وايناس الدغيدي اكدت شفائها التام والمخرج الشاب احمد نادر صار سلبيا تماما".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت إصابة عدد كبير من نجوم الفن بفيروس كورونا منهم يسرا، وإيناس الدغيدي والإعلامي وائل الإبراشي والإعلامية نجوى إبراهيم.