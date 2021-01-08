الفنان هادي الجيار يطلب الدعاء من الجمهور بعد إصابته بفيروس كورونا

هادي الجيار النجم المصري القدير أقلق الجمهور على حالته الصحية قبل ساعات بعدما أعلن عن إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك.

إصابة هادي الجيار بفيروس كورونا

هادي الجيار كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، وتفاعل عدد من أصدقاء الفنان المصري على تدوينته وتمنوا له الشفاء العاجل وحاولوا الاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة بالفيروس.

ولم يكشف الفنان هادي الجيار بعد عن الأعراض التي يعاني منها بعد إصابته بالفيروس، واكتفى بإعلان الخبر الحزين لأصدقائه على مواقع التواصل الاجتماعي.

هادي الجيار في مسلسل "الاختيار"

ومن المعروف أن الفنان هادي الجيار بدأ مؤخرًا تصوير دوره في مسلسل "الاختيار 2" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، مع النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكي وعدد كبير من النجوم الآخرين، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

وكان فريق عمل المسلسل قد نشر مؤخرًا صور من كواليس التحضير للعمل المنتظر، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي ظهر فيها كل من أحمد مكي وكريم عبد العزيز والفنان هادي الجيار.

وكان الفنان المصري القدير قد أعلن مؤخرًا عن أدائه لشخصية مدرس تاريخ ووالد أحمد مكي، في مسلسل "الاختيار" متمنيا أن يحقق الجزء الثاني نجاحًا كبيرًا مثلما حققه الجزء الأول الذي عرض في العام الماضي ولعب بطولته كل من أمير كرارة وأحمد العوضي.

أحدث أعمال هادي الجيار

ويضم المسلسل عدد من النجوم الذين سيظهر بعضهم كضيوف شرف بجانب كريم عبدالعزيز وأحمد مكي وهادي الجيار، ومنهم أحمد شاكر عبداللطيف وإنجي المقدم ومحمد علاء ومحمد فراج وبشرى وأسماء أبو اليزيد ورياض الخولي وأحمد داش.

في سياق آخر كان أحدث أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة" الذي عرض عبر منصة واتش ات، ولعب بطولته كل من أحمد العوضي وريم مصطفى ومحمود حجازي وخالد كمال ورياض الخولي وتأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.