حلا نورة تنفي شائعة طلاقها وتكشف أسرار معاناتها مع زوجة أبيها : "حاولت الانتحار بسببها 3 مرات"

حلا نورة الفنانة السعودية المقيمة بالكويت حلت ضيفة على برنامج "كشف حساب" الذي تقدّمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة سكوب مساء أمس، وتحدثت خلال اللقاء عن حياتها الخاصة ونفت الشائعات طالت زواجها مؤخرًا، كما ردت على الاجدل الذي تحدثه بسبب إطلالاتها الجريئة.

حلا نورة تنفي شائعات طلاقها

حلا نورة نفت خلال اللقاء أنباء انفصالها عن زوجها التي طالتهما مؤخرًا، لافتة إلى أنه بالفعل كان هناك خلافات بينهما لكن لم يحدث طلاق أو انفصال، موجهة نصيحة لمتابعيها من المتزوجين بضرورة عدم السماح للأهل بالتدخل في حياتهما الخاصة حتى لا تتفاقم المشاكل وهو ما جعل البعض يفسر أنها تقصد التلميح بأن أسرتها وزوجها من تسببت في الخلاف.

معاناة حلا نورة مع زوجة أبيها ومحاولتها الانتحار

حلا كشفت أيضًا أسرارا جديدة عن فترة مراهقتها ومعاناتها مع زوجة أبيها، وخالتها في الوقت نفسه، وأكدت أنها كانت تعيش في حالة من التنمر الدائم منها، ووصفت الفترة تلك بـ"العبودية"، لافتة إلى أنها كانت تمنعها أحيانًا من الطعام أو دخول الحمام إضافة إلى نومها على الأرض بدون فراش، متابعة: "مجرمة للأسف وهي الإنسانة الوحيدة اللي ما اقدر أسامحها وحصدت منها كل أنواع التنمر".

وكشفت حلا نورة أنها حاولت الانتحار بسببها 3 مرات بداية من عمر الـ16، إلا أنها كان يتم إنقاذها، موضحة أن الإقامة مع زوجة والدها في منزل واحد كان من أصعب الأشياء التي مرت بها في حياتها.

حلا نورة تحدثت أيضًا عن الانتقادات التي طالتها بسبب جرأة بعض إطلالاتها، لكنها شددت على أن ذوقها في اختيار ملابسها هو حرية شخصية، وأنها لم تخرج عن المألوف، خاصة وأنها تحب الأزياء والمكياج، ولا تهدف من إطلالاتها لفت أنظار المتابعين.

حلا نورة والحجاب

الجدير بالذكر أن حلا نورة كانت قد أثارت الجدل في الفترة الأخيرة بسبب حديثها عن الاعتزال وارتداء الحجاب، بسبب ضغط أسرتها عليها، إلى أن فاجئت الجميع في أكتوبر الماضي، بإعلان ارتدائها الحجاب بالفعل ونشرت عبر حسابها على انستجرام، صور وفيديوهات ظهرت فيها مرتدية الحجاب بالإضافة إلى ملابس واسعة وعلقت قائلة: "خلاص جرحي التئم، حلو الحجاب علي؟.. كيف تجاوزتم مزاجكم السيء".

الأمر فسره الجمهور بأنها حرصت على تجاوز أزماتها السابقة بارتداء الحجاب والتقرب إلى الله أكثر، لكن بعدها حرصت حلا على حذف الصور والظهور فيما بعد بإطلالاتها العادية ليتضح أنها لم ترتد الحجاب فعلًا.

ومن المعروف أن حلا نورة ممثلة ومغنية سعودية مقيمة بالكويت، بدأت مسيرتها الفنية كمغنية، قبل أن تقتحم مجال التمثيل عام 2009 من خلال مسلسل "قلوب حائرة"، ثم شاركت بالعام التالي في مسلسل "وعد لزام"، لتتوالى بعدها أعمالها والتي من أبرزها "غريب الدار" و"مسكنك يوفي".