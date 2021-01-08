توالي الأحزان بسبب كورونا بين المشاهير .. رامي جمال يفقد فرد من عائلته وعبلة الكحلاوي في حالة حرجة

فيروس كورونا والمشاهير لازال الأمر الذي يشغل بال قطاع كبير من المتابعين، خاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة الماضية، حيث حرص عدد من النجوم على طمأنة الجمهور على حالتهم الصحية بعد الإصابة وآخرون كشفوا عن إصابتهم، وهناك من فقد أحد المقربين بسبب الفيروس.

رامي جمال يفقد أخت زوجته

في البداية أعلن الفنان المصري رامي جمال وفاة شقيقة زوجته، اليوم الجمعة بعد معاناتها مع الفيروس، وكتب عبر تويتر: "لا اله الا الله البقاء والدوام لله في اخت زوجتي اشهد الله انك أهل للطيب والبر ولكن قدر ومكتوب ولا اعتراض على أوامر الله اسالكم الدعاء لها وانا بالصبر"

وكان رامي قد طالب الجمهور بالدعاء لها بالأمس، بعد تدهور حالتها الصحية، فكتب: "أسألكم الدعاء لأخت زوجتي لأن حالتها حرجة يارب إن قدرتك فاقت العلم يارب ابتليتنا بوباء ليس لنا منه مهرب إلا بفضلك فنجنا يارب"

الحالة الصحية للداعية عبلة الكحلاوي

الداعية المصرية عبلة الكحلاوي أصيبت بفيروس كورونا قبل أيام وبعد أن كشف المقربين منها عن استقرار حالتها الصحية، أقلق شقيقها بالأمس الجمهور على حالتها مجددًا، حيث أكد في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة"، الذي يعرض على شاشة التلفزيون المصري، أنها تعاني من قصور في التنفس نتيجة أزمة في جهاز المناعة إضافة إلى التهاب في الشعب الهوائية، وهو ما تسبب في تأخر استجابتها للعلاج، وطالب الجمهور بالدعاء لها.

إصابة ناجي أسطا وهادي الجيار

الفنان اللبناني ناجي أسطا أعلن أيضًا إصابته بالأمس بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه على تويتر: "نتيجة فحص الـPCR طلعت من كم يوم إيجابية.. وبلغت كل المقربين اللي خالطتهن.. فترة صعبة وبتمرق على خير إن شاء الله.. انتبهوا كتير على حالكن".

أيضًا الفنان المصري القدير هادي الجيار أعلن إصابته بفيروس كورونا وطالب جمهوره بالدعاء له وكتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، وتفاعل عدد من أصدقاء الفنان المصري على تدوينته وتمنوا له الشفاء العاجل وحاولوا الاطمئنان على حالته الصحية بعد الإصابة بالفيروس.

تطورات حالة يسرا وإيناس الدغيدي والإبراشي

الناقد الفني طارق الشناوي حمل أخبارًا جيدة عن تطورات إصابات عدد من أصدقائه بالوسط الفني والإعلامي، وكشف أن البعض تخطى المرحلة الحرجة وبصدد ممارسة حياتهم الطبيعية قريبًا، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله بدأت أخبار الشفاء من كورونا.. عدد من الأصدقاء يقفون الآن على مشارف عبور الأزمة، الفنانة الكبيرة يسرا في رسالة صوتية أسعدتني أنها تجاوزت تماما المرحلة الصعبة، والمخرجة هالة خليل ستعود خلال الساعات القادمة للمشاغبة".

وأضاف طارق الشناوي في تدوينته: "إيناس الدغيدي أكدت شفائها التام والمخرج الشاب أحمد نادر صار سلبيا تماما.. بينما الصديق العزيز وائل الابراشي انتقل من مرحلة استقرار الحالة إلى التحسن وهو في طريقه للتعافي.. وكبيرنا وأستاذنا عمرو موسى بعث لي من المستشفى برسالة مطمئنة أنه حاليا افضل وعلى طريق التعافي التام.. ندعو الله الشفاء للجميع وان شاء الله نطوي جميعا هذا الملف ويتبدد حتى من الذاكرة".