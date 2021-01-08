هند البلوشي تؤكد زواجها من علي يوسف والأخير يحتفل بعيد ميلاد والدة ابنته !.. صور وفيديو

هند البلوشي الفنانة الكويتية أثارت الجدل خلال الساعات الماضية بعد انتشار أنباء عن زواجها من المطرب العراقي علي يوسف، وسط تجاهل الطرفين للتعليق على الأمر.

هند البلوشي تحسم الجدل حول زواجها من علي يوسف

لكن هند البلوشي حسمت الجدل أخيرًا حول الأنباء المنتشرة وأكدت أنباء الزواج التي ترددت مؤخرًا، حيث نشرت الفنانة الكويتية عبر حسابها على سناب شات عدة مقاطع فيديو توثق لقطات من حفل عيد ميلاد ابنتها داخل أحد الأماكن العامة، كما ظهرت وهي تغني مع صديقتها.

وتفاعلت هند البلوشي مع أحد الأغاني الرومانسية التي تم تشغيلها بالحفل، وأشارت في الفيديو الذي نشرته على سناب شات، إلى حساب الفنان علي يوسف، وأرفقت الإشارة برسم تعبيري عبارة عن خاتم زواج، لتؤكد بذلك زواجها منه.

علي يوسف يحتفل بعيد ميلاد والدة ابنته!

وبالرغم من الإعلان الرسمي لهند البلوشي، ارتباطها بالفنان العراقي، إلا أن علي يوسف لم يعلق على الأمر حتى الآن، بل على العكس، تجاهله تمامًا واحتفى بعيد ميلاد زوجته الأولى ووالدة ابنته ملك، ونشر صورة عبر خاصية القصص القصيرة على انستجرام ظهر فيها ممسكًا بيدها ويوجه لها رسالة رومانسية، قال فيها: "كل عام وأنتي أم بيتي وأم بنتي أم ملوكة الغالية، عيد ميلاد سعيد حبيبتي".

تساؤلات حول علاقة علي يوسف وهند البلوشي

وأثار تصرف علي يوسف الجدل أكثر بين المتابعين فبعضهم تساءل حول ما إذا كان الفنان العراقي قد تزوج من هند البلوشي ولم ينفصل عن زوجته الأولى أيضًا، وبعضهم فسر الصورة التي نشرها علي بمثابة محاولة لنفي علاقته بالفنانة الكويتية!

الجدير بالذكر أن هند البلوشي كانت متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، ولديهما من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا في عام 2018.

ومن المعروف أن يوسف هو أحد نجوم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس" عام 2015، الذي انضم حينها لفريق عاصي الحلاني الذي قدم له الدعم حتى الحلقة الأخيرة من الموسم، وقدم العديد من الألبومات بمختلف اللهجات، بين اللبنانية والخليجية والعراقية