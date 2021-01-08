ادعوله.. وضع الفنان هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

أكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- مشيرة إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وأوضحت نهال عنبر، أن الفنان هادي الجيار، محتجز حاليًا في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم، لافتة إلى أنها تأمل في أن تستقر حالته ويتماثل للشفاء مثل عدد كبير من المتاعفين.

يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».

يذكر أن هادي الجيار، قال إنه مرتبط بابنتيه ارتباطا شديدا، موضحًا أن ابنتيه مشيرة وبسنت هما نور عينيه".

وأوضح هادي الجيار، خلال حواره على قناة النهار، إنه حب بناته حُب بنات، معلقًا " انا مبتكسفش لما بقول كده".

ولفت إلى أن يحب ابناءه مثل حب أمه له، مؤكدًا أنه الابن الأكبر فى اشقائه ولذلك أمه كانت تعامله معاملة مختلفة.