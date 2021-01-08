بعد تلقيه لقاح كورونا .. حسين الجسمي: قيادة همّها الأول الإنسان ‏

تلقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.

ونشر الجسمي صورة له عبر انستجرام وهو يتلقي اللقاح وعلق قائلًا :"الحمدلله تلقّيت الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19‏والحمد لله على نعمة الإمارات".



وتابع "الحمد لله على وجود قيادة همّها الأول الإنسان ‏وطننا وشعبنا شامخ وفي القمة دائمًا بفكر وحكمة ودعم قيادتنا ‏وكلّي فخر بانتمائي لهذا الوطن".

