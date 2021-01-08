العاشرة يا أهلي.. ندى بسيوني تحلل نتيجة قرعة دوري أبطال إفريقيا

علقت الفنانة ندى بسيوني، على قرعة دور المجموعات ووقوع المارد الأحمر في المجموعة الأولى.

وكتبت ندى بسيوني عبر حسابها على موقع "تويتر":"‏كمستوى كورة، مجموعة الأهلي ليست بالسهولة كما يتخيلها البعض، ولكن الراحة النفسية في اللعب، والمناخ الأفضل للعب، بيكون مع فرق وسط وجنوب افريقيا ‎#العاشرة_يا_اهلي"

أسفرت قرعة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن وقوع الأهلي في المجموعة الأولى بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم إلى جواره أندية: "فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والمريخ السوداني".

يشار إلى أن أحدث أعمال ندى بسيوني تجسيدها لدور أم ريهام حجاج في مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في موسم رمضان 2020.

مسلسل "لما كنا صغيرين" تأليف ‏أيمن ‏‏سلامة، وإخراج محمد ‏على، وبطولة ريهام حجاج، وخالد ‏النبوى، ‏‏ومحمود ‏حميدة، ‏ونسرين أمين، ونبيل عيسى، ‏وهانى عادل، وكريم ‏‏‏قاسم، ومحمود ‏حجازى، ‏ومنة فضالى، ‏وأشرف زكى، وحسن عبد ‏‏الله، وعبد الرحيم حسن، ‏وعماد ‏رشاد، ‏وهلا السعيد.



وشاركت ندى بسيوني فى مسرحية "حمام الست" المأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغاري برانيسلاف استروتايف.



العرض يدور حول أحد المواطنين اكتشف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحري، ويقوم أحد باحثي الآثار بوضع يده على الحمام باعتبار أنه اكتشاف خاص به ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر يظهر مجموعة من الفسدة والمستغلين، منهم تجار آثار يحاولون استغلال الحمام الأثري.

