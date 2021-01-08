عمل في ألبوم عمرو دياب الجديد.. إصابة خالد تاج الدين بـ كورونا

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- بعدما أجرى الفحوصات الطبية. وكتب خالد تاج الدين، في منشورها عبر فيسبوك: «الحمدلله بعد الأشعة المقطعيه ايجابي كورونا .. بس قدها وقدود وهتعدي ان شاءالله .. ماتقلقوش هو دور برد بس غلس حبتين». وكان خالد تاج الدين، تعاون مع الهضبة عمرو دياب، في ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" وذلك بأغنية "وأنا معاك" التي تم طرحها قبل أسبوعين، وهي من ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي. ونشر الشاعر الغنائي خالد تاج الدين مجموعة من الصور علي انستجرام بصحبة عمرو دياب وعلق قائلًا " #وانا_معاك مبخفش من السنين".

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