محمد شاهين يطرح أغنية عم الإتيكيت على يوتيوب

ونشر محمد شاهين، رابط الأغنية عبر تويتر، وعلق: «دلوقتى .. تقدروا تشوفوا و تسمعوا أغنيتى الجديدة #عم_الاتيكيت على قناتى الرسمية بـ "اليوتيوب".. ••"يهمنى أعرف رأيكم يا أغلى الناس».
أغنية «عم الاتيكيت» لـ محمد شاهين، من كلمات: وليد رياض، وألحان: عصام إسماعيل، وتوزيع: إسلام شيتوس.
وتعاون شاهين مؤخرا في البوم "ده اللي جاي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.
كما تضمن الألبوم أغنية بعنوان "ابن عمى"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، وأغنية أخرى بعنوان "ده اللي جاى"، وهي من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.
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