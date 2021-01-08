أمينة خليل تستعرض جمال أنوثتها قبل البدء فى مسلسلها الجديد"خلى بالك من زوزو"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحرص الفنانة أمينة خليل على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات الخاصة بها عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

ونشرت أمينة خليل عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها وحازت الصورة على الكثير من الإعجاب والتعليقات من قبل جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن آخر أعمال أمينة خليل مسلسل "ليه لأ" من تأليف ورشة كتابة تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدي أمين، ومن إخراج مريم أبوعوف، وشارك في البطولة عدد كبير من النجوم منهم هالة صدقى، وشيرين رضا، ومحمد الشرنوبى، ومريم الخشت، وهانى عادل، وعمر السعيد، وناردين فرج.