وسط البحر .. ويزو تنشر فيديو كوميديا لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ويزو نجمة مسرح مصر فيديو جديد لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وظهرت ويزو في الفيديو بطريقة كوميدية وهي تقود قارب في وسط البحر، وعلق علي ربيع علي المقطع قائلًا "ياجماعة لوحد طالع الدائري ياخد باله لحسن غرقان ميه". يشار إلى أن "ويزو" شاركت في دراما رمضان 2020 من خلال مسلسل "رجالة البيت"، من تأليف أيمن وتار، إخراج أحمد الجندي ويشارك في بطولته أحمد فهمي، و أكرم حسني، وبيومي فؤاد، ولطفي لبيب، وعارفة عبد الرسول.

وشاركت ويزو في عروض مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي وعدد من أصدقائه النجوم "علي ربيع، اوس اوس، محمد انور، حمدي المرغني، مصطفي خاطر.

ويُعرض حاليا للنجمة ويزو مسرحية اللوكندة على مسرح نجيب الريحاني بوسط القاهرة ، وتستمر العروض بشكل دوري أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

مسرحية اللوكندة بطولة أشرف عبدالباقي وحمدي المرغني وويزو ودياب ومجموعة كبيرة من ألمع النجوم، وهي من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور محمود سامي، وفكرة إخراج اشرف عبدالباقي.



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