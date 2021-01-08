منى فاروق بعد مشاهدة صباحية مباركة: ضحكت من قلبي واتبسطت جدا

نشرت الفنانة الشابة منى فاروق صورة لها مع النجوم اشرف عبد الباقي وعلى ربيع و اوس اوس وسليمان عيد بعد مشاهدتها عرض " مسرحية صباحبة مباركة" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت منى فاروق علي الصور قائلة: "حقيقي حلوه اوي مسرحيه #صباحيه_مباركه وحضرتها اكتر من مرة وكل مرة بضحك كانها اول مره اللي عاوز يضحك من قلبه وينسي همومه يروح هينسبط اوي مسرحيه ممتعه بجد ومبروك لكل صناع العمل وشكرا استاذ اشرف عبد الباقى

"صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،



المسرحية تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.