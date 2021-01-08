بعد ندمها.. تعرف على قصة الزواج السري لـ منة فضالي

تصدرت الفنانة منة فضالي مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بسبب تصريح متلفز لها، أكدت فيه على ندمها بسبب تفضيل الفن على الزواج، وعدم تكوين أسرة حتى الوقت الحالي، لافتة إلى أنها كانت متسرعة ولو عاد بها الزمن لاختارت الزواج.

وسبق لـ منة فضالي الزواج سرًا من قبل بالملحن محمد ضياء الدين، الذي كشف قبل عامين عن كواليس زواجه السري، مشيرًا إلى أنه بالفعل تزوجها سرًا في عام 2008.

وأضاف "ضياء الدين" آنذاك، في تصريح لـ دوت الخليج أن مدة الزواج لم تتعد العام، مكذبًا الشائعات التي أطلقتها منة فضالي بأنه كان يتعمد ضربها وتعنيفها لذلك جاء الانفصال فيما بينهما، مؤكدًا أنه لديه إثباتات لما يقول من خلال المحادثات التي حدثت فيما بينهما.

وتابع بقوله إنه لم يكن يحبذ التحدث عن هذا الأمر خاصة أن الزواج مضى عليه عدة سنوات، لكن تصريحات منة فضالي غير الحقيقية والشائعات التي أطلقت ضده جعلته يخرج عن صمته ويكشف الأمر، مشيرًا إلى أنه تواصل مع «منة» فيما بعد وسألها عن سبب ادعائها في أحد البرامج ذلك فأجابته أنها كانت مضطرة لهذا القول.

واختتم محمد ضياء أنه تزوج من منة بموجب عقد و2 شهود، لأنه يرفض أي علاقة محرمة فهو يريد أن يضع العلاقة في إطار زواج شرعي، مشيرًا إلى أنه انفصل عنها بسبب عدم مقدرته في التعايش مع شخصيتها.