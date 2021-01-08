فقدان القدرة على الحركة.. حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل

حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، وألمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه إلتهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير.

وحاول «دوت الخليج» التواصل مباشرة مع فيفي عبده، للتأكد من صحة ما تردد، إلا أنها لم تتمكن من الرد، ولكنها قامت مسبقًا بنفي شائعات ترددت حول تدهور حالتها الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي.

وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على انستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.

وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدميها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة.