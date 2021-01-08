فقدان القدرة على الحركة.. حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل

وحاول «دوت الخليج» التواصل مباشرة مع فيفي عبده، للتأكد من صحة ما تردد، إلا أنها لم تتمكن من الرد، ولكنها قامت مسبقًا بنفي شائعات ترددت حول تدهور حالتها الصحية خلال شهر ديسمبر الماضي.
وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على انستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدميها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.
وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدميها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة.
الجدير بالذكر أن فيفي أكدت أنها تتلقى العلاج منذ ستة أشهر وترفض أن تعلن ذلك، مشيرة إلى أنها عندما تحسنت صحتها أعلنت والصورة المنشورة لها علي فيسبوك قديمة وليست في الوقت الحالي.
وأضافت فيفي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلاميين وائل الإبراشى ونجوى إبراهيم، : "بقالى 6 أشهر بتعالج ومكنتش بقول، مكنتش بقدر أتحرك، ولا فيه سبب ولا أي حاجة، نازلة من السرير حاجة ضغطت على عصب رجلى وألمها فظيع جدا، لما بقيت كويسة كان لازم أطمن جمهورى، وأنا مش عيانة للدرجة دى، أنا بقعد وبتكلم وكل حاجة".
ونشرت الفنانة فيفي عبده، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، كشفت من خلاله طبيعة الوعكة الصحية التي تمر بها.
وقالت "فيفي": "أنا مش في المستشفى زي ما فيه ناس كاتبين أنا عيانة وبتعالج في البيت، عشان ضهري، ماعنديش حاجة خطيرة الحمد لله".
وتابعت: "بس أنا محتاجة دعا الناس، وحرام كدة اللي هما كاتبينه ومطلعين عليا إشاعات كثيرة جدا، بس بطمنكم عليا وادعولي، ربنا يشفيني ويشفي كل مريض، وقعة وتزول إن شاء الله".
وكانت الفنانة فيفي عبده، أثارت قلق متابعيها بعد بثها مقطع فيديو، منذ أيام، تطلب فيه الدعاء من جمهورها، وأنها كانت تخفي مرضها خلال الفترة الماضية، وقبلها ظهرت بالحجاب في مقطع فيديو تؤكد من خلاله تعرضها لنزلة برد شديدة أدت لعدم قدرتها على الحركة.
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