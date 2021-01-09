أخبار الفن| حقيقة إصابة فيفي عبده بـ الشلل.. قصة الزواج السري لـ منة فضالي.. هادي الجيار على جهاز التنفس بعد الإصابة بـ كورونا

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

تلقى الفنان شادي شامل، جرعة من لقاح كورونا كوفيد 19، الجمعة، وذلك ضمن الخطة الوطنية التي تنفذها وزارة الصحة بدولة الإمارات العربية المتحدة للقضاء على الوباء اللعين.

نشر الفنان محمد عبده، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، احتوت على مقطع فيديو قصير أثناء تلقيه لقاح فيروس كورونا المستجد، في المملكة العربية السعودية.

أكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح خاص لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- مشيرة إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

أعلن آدم -ابن الفنان ماجد المصري- عبر حسابه الشخصي على تطبيق انستجرام، عن إصابة شقيقته (داليدا) بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد أيام قليلة من إصابة الأب بالفيروس.

أعلن الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن إصابته بفيروس كورونا المستجد -كوفيد 19- بعدما أجرى الفحوصات الطبية.

طمأنت الفنانة نهال عنبر، الجمهور حول الحالة الصحية للفنان القدير عهدي صادق، وقالت في تصريح خاص لـ دوت الخليج، إن «صادق» خرج من المستشفى بعد الإنتهاء من العملية الجراحية، مؤكدة على استقرار حالته الصحية.

قال الموسيقار راجح داود، في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه لم يفكر في جمع أعماله الموسيقية بألبوم شامل، لأنه مهتم أولًا بأن تُعزف ليسمعها الجمهور، مشيرًا إلى أنه يهتم أكثر بالحفلات اللايف، لاسيما وأن أعماله الموسيقية موجودة في السينما والمسلسلات.

تصدرت الفنانة منة فضالي مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل بسبب تصريح متلفز لها، أكدت فيه على ندمها بسبب تفضيل الفن على الزواج، وعدم تكوين أسرة حتى الوقت الحالي، لافتة إلى أنها كانت متسرعة ولو عاد بها الزمن لاختارت الزواج.

حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، وألمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه إلتهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير.

تواصل «دوت الخليج» مع الفنانة فيفي عبده، للإطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.