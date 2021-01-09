الجمعة .. مهرجان أوسكار العرب يكرم حورية فرغلي

أعلنت إدارة مهرجان أوسكار العرب، برئاسة مهند الغزاوي، عن تكريم الفنانة حورية فرغلي، بالدورة الرابعة المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل، بإحدى الفنادق الكبري بمنطقة التجمع الخامس، بحضور باقة من أبرز النجوم والإعلاميين في مصر والوطن العربي.

ومن جهته قال الغزاوي في تصريحات صحفية اليوم، أن تكريم الفنانة حورية فرغلي، لم يكن دعمًا لها في أزمتها الأخيرة التي اثارت جدلًا واسعًا فحسب، ولكن لكونها من أفضل فنانات جيلها، وتاريخها الفني شاهد على ذلك، فهي برهنت أن ليس لجمالها وجهها فقط الأساس، ولكن لموهبتها الكبيرة وروحها الجميلة دورًا في حب الجمهور الكبير لها.

وكانت الفنانة حورية فرغلي قالت، الاثنين الماضي، إنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للحصول على الفيزا من أجل السفر لإجراء عملية في الأنف.

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم الفنانة حورية فرغلى فى الأزمة التى تمر بها خلال الفترة الحالية، بسبب ابتعاد عدد كبير من أصدقائها والمقربين عنها، بعد مرضها وتشوه أنفها وغيابها عن الأعمال الفنية منذ نحو عامين.