نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكاوي يطرح أغنية "مكاوي روك" علي اليوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح النجم مكاوي أحدث أغنياته التي تحمل أسم "مكاوي روك" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وعدد من الإذاعات.

الأغنية من كلمات مكاوي ومونتي، ومن ألحان مكاوي، والأغنية تحمل لون المهرجانات الذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن مكاوي، كان قد طرح مؤخرًا ألبوم "مكنش قصدي"، ويحتوي الألبوم على ١٢ أغنية أسماءها "مكنش قصدي - كل الحكايات - اللي فات مات - يا خبر أبيض - أنا استاهلك - متقلقنيش عليكي - بغزالة - كل عام وانتي بخير - إنسان آلي - بإيدي قتلت - تبجي تيجي" مع عمل ريمكس جديد لأغنية بغزالة.

وانتهى طرح أغنيات الألبوم بطرح أغنية "مكنش قصدي" التي كتب كلماتها علي فتحس ووائل محمود، ولحانها عماد تاج، وتوزيع مورو، والكليب من إخراج متيم السراج، وإنتاج مزيكا، والذى يروي قصة حقيقية عاشها مع حبيبته التي فقدها.