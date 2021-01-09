نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فادية عبد الغني لـ"المنتجين": الفرة بتاخدنا واحد ورا الثاني.. الحقونا قبل ما تندموا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت الفنانة فادية عبد الغني، سبب غيابها واختفائها عن الساحة الفنية، مؤكدة أنها تتلقى عروضًا كل عام ولكنها غير مناسبة مقارنة بما قدمته.

ووجهت رسالة للمنتجين خلال لقائها ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع بقناة "دي إم سي": قائلة لهم: هتندموا والفرة عمالة تاخدنا واحد ورا واحد فالحقونا قبل الرحيل".

وأكدت النجمة الكبيرة أنها لا ذنب لها في غيابها وأعمالها تذاع في كل القنوات.

وأضافت: الحمد لله أعمالي لها تأثير في الجمهور على الرغم من مرور سنوات على إنتاجها وإذاعتها".