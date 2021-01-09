ابنة أمل عرفة وعبد المنعم عمايري تخطف الأنظار بعيد ميلادها ووصية خاصة من والدتها

أمل عرفة احتفلت بعيد ميلاد ابنتها مريم من طليقها الفنان السوري عبدالمنعم عمايري، وقد وجهت أمل عرفة وصية لابنتها التي تحتفل بعيد ميلادها الـ12 عن كيفية التعامل مع الحياة.

أمل عرفة تحتفل بعيد ميلاد ابنتها مريم الـ12

أمل عرفة نشرت عبر حسابها على "فيس بوك" صورة لابنتها مريم عبدالمنعم عمايري أثناء احتفالها بعيد ميلادها الـ12، وتمنت النجمة السورية لابنتها سنة سعيدة كما وجهت لها نصيحة أكدت من خلالها أن الحياة التي تنتظرها ليست بالسهلة كما تتوقع، لكن أكدت كذلك في رسالتها أنها مطمئنة عليها وقدرتها على مواجهة هذه الحياة رغم كافة الصعوبات التي قد تواجهها في رحلتها معها فكتبت أمل عرفة: "مريم العمر كلو يا ماما مارح تكون الحياة سهلة بس متطمنة لأنك انتي موسهلة".

أمل عرفة توصي ابنتها مريم عبدالمنعم عمايري

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أمل عرفة وجهت كذلك لابنتها مريم وصية تمنت من خلالها أن تسير عليها وتلتزم في تنفيذها، وأن رحلتها مع الحياة لن تكون مخيفة، في حال اختارت الحق، والخير، والجمال كمبدأ في حياتها فكتبت: "الحق الخير الجمال خليكي عليهون ولا تخافي"، احتفال ووصية أمل عرفة بابنتها حظى باهتمام من قبل زملائها من النجوم وكذلك جمهورها فكتب الفنان قاسم ملحو: "سنوات قادمة كلها محبة وجمال ونجاح وفرح لمريومة ان شاء لله يا أمل الغالية تحسي بالفخر الأقصى من سلمى ومريم"، وعلقت كذلك الفنانة عبير شمس الدين فكتبت: "الله يسلمها ويحفظها"، وكتبت الفنانة صفاء سلطان تعليقا قالت فيه: "الله يخليكن لبعض وعقبال ال100 لأحلى صبيه ويفرح قلبك فيها وبسلومه القمر"، وتفاعل جمهور الفنانة أمل عرفة كذلك مع الصورة التي نشرتها واهتموا بالشبه الكبير بين الابنة ووالدتها، ولدى الفنانة أمل عرفة ابنتين هما مريم وسلمى من زوجها السابق الفنان عبدالمنعم عمايري.

أمل عرفة ترد على متابع تمنى لها الموت

أمل عرفة قد واجهت خلال الأيام الماضية موقفا غريبا بعدما تمنى أحد المتابعين لها الموت وذلك بعدما نشرت رسالة تنعي فيها زميلها المخرج حاتم علي الذي توفي في نهاية شهر ديسمبر الماضي، لكن الفنانة السورية ردت على ما كتبه هذا المتابع بطريقة أشاد بها زملاؤها وكذلك محبيها حيث أكدت أنها لا تخشى الموت كتبت: "ماني مطولة وما في أسعد من لقاء ربي كون متأكد اني ما بخاف من الموت"، من ناحية أخرى من المقرر ان تشارك النجمة أمل عرفة في بطولة مسلسل "بنات الماريونيت" مع نخبة من النجوم بالإضافة لمجموعة من النجوم الشباب، ولم يتم حتى الآن تحديد موعد عرض العمل الجديد.