نقل هادي الجيار للعناية المركزة ووضعه على جهار التنفس الصناعي بسبب كورونا

هادي الجيار يواجه لحظات صعبة بعد نقله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية بسبب تدهور حالته الصحية نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكان الفنان المصري قد طلب من محبيه الدعاء له من أجل تجاوز هذا الوضع الصحي الصعب.

نقل الفنان هادي الجيار إلى العناية المركزة

هادي الجيار دخل إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بعد التدهور السريع في حالته الصحية بعدما تم الإعلان عن إصابته بفيروس كورونا، وتردد أن الفنان المصري يعاني من عدم استقرار حالته ووضع على جهاز التنفس الصناعي وتحديدا في الساعات الأخيرة، وقد واجه الفنان هادي الجيار أزمة صحية في الفترة الأخيرة ونقل إلى المستشفى وانتشرت بعض الشائعات عن وفاته، لكن سرعان ما نفت أسرة الفنان المصري هذه الشائعات، بينما ظهر الفنان في أغسطس الماضي وأكد أنه كان يعاني من أزمة صحية بسيطة.

هادي الجيار يطلب من متابعيه الدعاء

هادي الجيار كشف في الساعات الماضية عن إصابته بفيروس كورونا، ونشر عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك" رسالة طلب من خلالها الدعاء له فكتب: "ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء"، مما جعل العديد من متابعيه وكذلك أصدقائه في الوسط الفني يساندونه ويطالبون الجمهور بدعم الفنان الكبير، حيث كتب المخرج تامر حمزة منشورا عبر حسابه على "فيس بوك" قال فيه: " الراجل الجدع الأصيل الطيب أستاذ هادي الجيار ربنا يشفيه ويعافيه اصيب بكورونا محتاج دعوه صادقه من قلوبكم"، ولم يكشف الفنان هادي الجيار عن تفاصيل وضعه الصحي أو الأعراض التي يعاني منها بعد إصابته بالفيروس، حتى انتشرت أخبار نقله إلى المستشفى ودخوله العناية المركزة وتأكيد أن حالته غير مستقرة.

هادي الجيار يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار 2"

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هادي الجيار يشارك في بطولة مسلسل "الاختيار2" مع كل من الفنان كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، وقد كشف الفنان الكبير عن دوره في العمل حيث أوضح أنه يجسد شخصية والد الفنان أحمد مكي وأنه يعمل مدرس تاريخ، ويشارك في بطولة الجزء الثاني من "الاختيار" كل من الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، وإنجي المقدم، ومحمد علاء، ومحمد فراج، وبشرى، وأسماء أبو اليزيد، ورياض الخولي، وأحمد داش، والعمل من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يذكر أن آخر عمل شارك فيه الفنان هادي الجيار مسلسل "شديد الخطورة" الذي شارك في بطولته مع الفنان أحمد العوضي، وريم مصطفى وعرض على إحدى المنصات الإلكترونية.