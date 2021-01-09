صور ومعلومات عن الفنان العراقي علي يوسف بعد زواجه من هند البلوشي

علي يوسف الفنان العراقي وأحد نجوم برنامج "TheVoice" حظى باهتمام كبير بعدما تم الإعلان عن زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي، كما تسبب في إثار جدل بسبب احتفاله بعيد ميلاد زوجته الأولى وأم ابنته.

علي يوسف أحد نجوم برنامج " TheVoice "

علي يوسف هو أحد نجوم الغناء في العراق وقد نال شهرة واسعة في السنوات الماضية بعد مشاركته في برنامج " TheVoice" في عام 2015 بعدما استطاع أن يحصل على ثقة الفنان عاصي الحلاني في مرحلة "الصوت وبس" وقد وصل الفنان الشاب للحلقة الأخيرة في البرنامج وحصد شعبية كبيرة خلال هذه الفترة، قبل أن تنال اللقب الفنانة الاردنية نداء شرارة، وكان الفنان العراقي قد نال مساندة واسعة من قبل الفنان ماجد المهندس أثناء تواجده في البرنامج، وعقب خروجه بدأ علي يوسف مسيرته الفنية وقدم مجموعة كبيرة من الأغاني، كما أصدر أغنية بعنوان "أكبر كذبة" وهي باللهجة اللبنانية من كلمات وألحان الكاتب والملحن الاردني ضياء عشا، كما قدم الفنان العراقي العديد من الأغاني بمختلف اللهجات العربية.

شائعات طاردت الفنان العراقي علي يوسف

علي يوسف قد طاردته كذلك العديد من الشائعات في السنوات الماضية منها ارتباطه من الفنانة ملاك الكويتية لكن سرعان ما نفت الأخيرة هذه الأخبار وأكدت أن ارتباطها مجرد شائعة، الفنان علي يوسف كان آخر الأغاني التي قدمها دوت الخليج أغنية "حظر التجول" والتي شاركه الغناء فيها كل من الفنان حسن هادي، وعلي سمير، وكابتن ضرغام اسماعيل، وقد حققت الأغنية ما يقارب من 6 ونصف مليون مشاهدة بعد طرحها على "يوتيوب"، ولدى الفنان العراقي الشاب ما يقارب من 917 ألف متابع عبر حسابه على "انستجرام" وما يقارب من 8 آلاف متابع على صفحته الرسمية على "فيس بوك".

جدل زواج الفنانة هند البلوشي من علي يوسف

علي يوسف تزوج خلال السنوات الماضية ورزق بابنته ملك، وقد احتفل الفنان العراقي بعيد ميلاد زوجته الأولى خلال الساعات الماضية وذلك بعد فترة وجيزة من انتشار خبر زواجه من الفنانة الكويتية هند البلوشي، لكنه لم يعلق حتى الآن على هذا الارتباط، وقد أثار تصرف الفنان العراقي الجدل أكثر بين المتابعين فبعضهم تساءل حول ما إذا كان قد تزوج من الفنانة هند البلوشي ولم ينفصل عن زوجته الأولى أيضًا، وبعضهم فسر الصورة التي نشرها علي بمثابة محاولة لنفي علاقته بالفنانة الكويتية!

يذكر أن الفنانة هند البلوشي كانت متزوجة من الفنان الكويتي مشاري العوضي، عام 2012، ولديهما من الأبناء عبير وجاسم، قبل أن ينفصلا رسميًا في عام 2018.