فيديو محمد عبده يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا وسط دعم كبير من جمهوره

فنان العرب محمد عبده تلقى خلال الساعات الماضية لقاح فيروس كورونا، لينضم النجم السعودي الكبير لقائمة النجوم الذين تلقوا اللقاح في الأيام والأسابيع الأخيرة في إطار حملة الوقاية من الفيروس والسيطرة على انتشاره.

محمد عبده يتلقى لقاح كورونا

محمد عبده نشر عبر حسابه على "تويتر" فيديو قصير للحظة تلقيه لقاح كورونا أثناء تواجده في أحد الأماكن المخصصة لتلقي اللقاح، وحرص الفنان السعودي الكبير على ارتداء الكمامة اثناء تواجده في المكان، وخلعها فقط لحظة حقنه باللقاح، الفيديو نال اهتماما كبيرا من قبل متابعي الفنان محمد عبده عبر حسابه على "تويتر" فبعد أقل من ساعتين من نشره وصل عدد مشاهداته إلى ما يقارب من 112 ألف مشاهدة.

دعم واسع من جمهور الفنان محمد عبده بعد تلقيه لقاح كورونا

محمد عبده حصل كذلك على دعم كبير من قبل جمهوره الذين علق العديد منهم على الفيديو الذي نشره، وأشادوا بحرص الفنان الكبير على اتخاذه هذه الخطوة، في وقت طلب العديد من متابعيه ظهوره في بث بعد تلقيه اللقاح للاطمئنان على وضعه الصحي، فكتبت إحدى المتابعات: "نحتاج بث بعد اللقاح عشان نتأكد انك بخير"، بينما كتب متابع آخر: "ياحظ اللقاح الله يطول بعمرك"، وبذلك ينضم الفنان الكبير محمد عبده لقائمة النجوم الذين أعلنوا خلال الأسابيع والشهور الماضية عن تلقيهم اللقاح وكان آخرهم الفنان حسين الجسمي الذي نشر عبر حسابه على "تويتر" صورة أثناء تلقيه اللقاح.

محمد عبده يفقد رفيق دربه

محمد عبده قد فقد في شهر ديسمبر الماضي أحد المقربين له والذي عمل معه أكثر من 35 سنة حسب ما أكد الفنان الكبير الذي قدم شكره لكل من تواصل معه وقدم له التعزية في رحيل رفيق دربه، وعلق محمد عبده على حسابه على "تويتر" قائلا: "أشكر جميع من قدم لي التعزية في أخي إيهاب الشمَّاع الذي عمل معي لأكثر من خمسة وثلاثون عام، كان مثالاً للوفاء والتفاني والإخلاص يرحمه الله".

يذكر أنه قد صدر في شهر نوفمبر الماضي كتاب هو الأول عن الفنان محمد عبده، والذي حمل عنوان "أوراق من حياة فنان العرب محمد عبده" الجزء الأول، وهو من تأليف الناقد الفني "علي فقندش". ويتناول الكتاب سيرة فنان العرب وقصة حياته منذ الطفولة مرورًا بكافة المراحل المهمة في حياته والأشخاص المؤثرين الذي أسهموا في إبرازه وتقديمه في البدايات وصولاً إلى المرحلة الحالية التي توجت تربعه على قمة الساحة الفنية المحلية والخليجية والعربية.