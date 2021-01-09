بالأسود المكشوف.. شاهد فيفي عبده في أحدث ظهور لها

نشرت فيفي عبده صورة جديدة لها، من خلال خاصية "استوري" حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت فيفي عبده بإطلالة جذابة بـ"توب اسود" مكشوف، يبرز جمالها .

يذكر أن فيفي عبده اعتادت على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباءً عالميًا.

وكانت أحدث أعمال فيفي عبده برنامج "خلى بالك من فيفي" الذى عرض في رمضان الماضي على شاشة MBC مصر.

وأحدث أعمال فيفي عبده الدرامية هو مسلسل "مملكة الغجر" الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

مسلسل "مملكة الغجر" من إنتاج شركة الذهب للإنتاج الفني والتوزيع ونقابة السينمائيين، بالتعاون مع شركة الماسة ومن سيناريو وحوار محمد الغيطي وإخراج عبدالعزيز حشاد.