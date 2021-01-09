صابر الرباعي ينشر برومو أغنيته الجديدة "المعطف" (فيديو)

كما نعى الفنان صابر الرباعي، قبل أيام وفاة الموسقار إلياس الرحباني وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكان المطرب التونسي صابر الرباعي أحيا ليلة رأس السنة في استوديو برنامج "معكم منى الشاذلي" على عبر قناة CBC.

محمد يوسف

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