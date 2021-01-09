أجرأ تصريحات عبير صبري.. أبويا كان بيضربنى بالحزام واستعجلت في ارتداء الحجاب

وقالت الفنانة عبير صبرى:" ان الجمهور وضعنى فى شخصية المثيرة للجدل، أما أنا فلا أسعى إلى أن أكون هذه الشخصية وأركز دائما فى أدوارى واختار أفضل الأعمال".

ووجهت الفنانة عبير صبرى رسالة الى والدها قائلة:" تحملت مسئولية اشقائي والأسرة بأكملها بعد وفاة والدي، واتمنى ان اكون قمت برسالته وأن يكون راضى عنى.

وأضاف، كنت فى الجامعة وتحملت العديد من الاشياء وتعليم اخواتي وتوفير كافة الطلبات، ووالدى كان قوىا ومحترما ولانه كان عسكرىا كان من الممكن يكون فى تعامل بقوة ولا مجال للنقاش لأوامر الوالد. وأكدت عبير، أن والدها كان يضربها بالحزام ورغم ذلك كان حنين عليها وعلى أشقائها، وحلمت قبل وفاة والدها باربع سنين انه سيتوفى، والحمد لله أن الله أخفى عننا علم الغيب. وكتبت عبر فيس بوك": "باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعده مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا». وأضافت: "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعة مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأيي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العودة إليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه على حساب كرامة الناس وسمعتهم". وأكدت عبير صبرى:" أنها قدمت أدوارا تافهة فى بداياتها الفنية ولم اعمل بلوك لاى نجمة، ولم اندم كثيرا فى حياتى وأخطائى بتعلم منها وندمت انى استعجلت ارتداء الحجاب ولم اكن واثقة وندمت انى خلعته وزعلت من نفسى ، ومن الممكن ان اعود الى الحجاب مرة اخرى" . وأضافت، كان عندى انزلاق غضروفى وعملت عملية ولكنها فشلت وحدثت مشكلة فى ظهرى وكانت هناك خطورة على ان استطيع المشي والحمد لله عملت عملية اخرى وركبت اربع مسامير فى ضهرى وقعدت شهور فى المستشفى ، وكانت هناك مرحلة تأهيل ، وفى تلك المرحلة الصعبة من المرض قلت الحمد لله ولكن الطبيب اخبرني بضرورة عدم العودة الى العمل خلال تلك الفترة ولكني رفضت وعملت مع غادة عبد الرازق فى السيدة الاولى . وكانت قد عاشت عبير صبري حالة من الغضب بعد التصريحات التي نسبت لها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل التريند .

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