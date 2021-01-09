شاهد.. محمد سامي يسخر من صورة له في الكواليس

نشر المخرج والمؤلف محمد سامى صورة له من كواليس أحد أعماله عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وظهر محمد سامي غاضبا ، و علق ساخرا علي الصورة قائلًا: لما شوفت الصوره دي سألت نفسي سؤال واحد ، يا تري نظرة اللي حواليا ليا إني واقف بخرج ؟ ولا جاي آخد بالتار ؟
وفي سياق آخر، كان المخرج محمد سامي قد رد على هجوم السوشيال ميديا عليه بعد كتابة "مُشرف على التأليف والإخراج" على مسلسل «لؤلؤ»، وقال إن الجمهور لا ينظر للجانب الإيجابي في الأمر وهو أن مخرج العمل مساعده لمدة 6 سنوات وهو يقدمه للجمهور.
وتابع في تصريحات له ببرنامج «The Insider»، المُذاع عبر قناة «دبي»: أن الموضوع لا يخص الجمهور، بل الشركة المنتجة والبطلة والصناع، وأكد أن من يتحدث في هذا الأمر غيران، ولفت إلى أنه يبشر الجمهور بمسلسل قوي جدا.
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