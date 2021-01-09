بعد وضعه على جهاز التنفس.. نهال عنبر: هادي الجيار في حالة حرجة

وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأشارت نهال عنبر إلى أن الحالة ليست متدهورة ولكنها ليست مستقرة، فقرر الأطباء وضعه على جهاز التنفس الصناعي.
وأوضحت نهال عنبر، أن الفنان هادي الجيار، محتجز حاليًا في قسم العناية المركزة بمستشفى الهرم، لافتة إلى أنها تأمل في أن تستقر حالته ويتماثل للشفاء مثل عدد كبير من المتاعفين.
يأتي ذلك بعدما أعلن الفنان هادي الجيار، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ كتب، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «ضربني فيروس كورونا اللعين.. نسألكم الدعاء بالشفاء».
يذكر أن هادي الجيار، قال إنه مرتبط بابنتيه مشيرة وبسنت ارتباطا شديدا، موضحًا أنهما نور عينيه".
وأوضح هادي الجيار، خلال حواره على قناة النهار، إنه حب بناته حُب بنات، معلقًا " انا مبتكسفش لما بقول كده".
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