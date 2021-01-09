قالوا لـ دوت الخليج| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

أدلى عدد من الفنانين بتصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن أعمالهم الجديدة المقبلة، وردود الفعل على أعمالهم الأخيرة.
وكان من أبرز هؤلاء الفنانين، ما يلي:
فيفي عبده
تواصل «دوت الخليج» مع الفنانة فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.
وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: «يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟»، وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.
حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير.
وكانت فيفي عبده، ظهرت في فيديو عبر حسابها على انستجرام في منتصف ديسمبر الماضي، وهي واقفة على قدمها داخل منزلها، لترد على شائعات لاحقتها، ما يرجح عدم دقة الأخبار التي ترددت حول فقدانها الحركة.
وظهرت فيفي عبده خلال الفيديو الذي نشرته في 18 ديسمبر، تبدي استياءها من الشائعات التي لاحقتها حول تدهور حالتها الصحية ودخولها العناية المركزة، وكانت حالتها مستقرة، وأظهر الفيديو أنها واقفة على قدمها رغم ظهور بالنصف العلوي فقط، إلا أن زاوية الرؤية الأفقية أوضحت أنها واقفة.
عهدي صادق
وفي هذا السياق، قال الفنان منير مكرم، في تصريح سابق لـ دوت الخليج، إن الفنان عهدي صادق، أجرى عملية جراحية في الحوض الأسبوع الماضي، بعد إصابته بكسر فيه، مشيرًا إلى أنه تواصل معه بعد إجراء الجراحة، وأن حالته مستقرة.
وفي نفس السياق، نفت الفنانة سامية جاهين -ابنة الشاعر والفنان الكبير الراحل صلاح جاهين- ما تردد مؤخرًا حول إصابة عهدي صادق بـ فيروس كورونا، وكتبت عبر حسابها الشخصي على فيسبوك: «الأخبار المتداولة بخصوص إصابة الفنان عهدي صادق بفيروس كورونا غير صحيحة. إحنا عملنا مسحة للإطمئنان والحمد لله طلعت سلبية».
وكانت حالة كبيرة من الجدل، سادت بعد الوعكة الصحية التي تعرّض لها الفنان القدير عهدي صادق، تردّدت على إثرها شائعات، عن الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، وخضوعه لمسحة طبية.
هبة الأباصيري
وأضافت "هبة"، في تصريح لصدي البلد : "لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لى بمنافسة اخري، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل".
"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.
راجح داود
قال الموسيقار راجح داود، في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه لم يفكر في جمع أعماله الموسيقية بألبوم شامل، لأنه مهتم أولًا بأن تُعزف ليسمعها الجمهور، مشيرًا إلى أنه يهتم أكثر بالحفلات اللايف، لاسيما وأن أعماله الموسيقية موجودة في السينما والمسلسلات.
يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.
كما حصل الموسيقار الكبير راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.
وأضافت "هبة"، في تصريح لصدي البلد : "لا أنافس سوى نفسى ولا علاقة لى بمنافسة اخري، بالتأكيد المسلسلات أقل من الطبيعى نتيجة الظروف المحيطة مثل كورونا، وتأخر تصوير بعض المسلسلات، ولم يتمكنوا من الانتهاء، لكن هناك نسبة مشاهدة عالية نتيجة البقاء فى المنزل".
"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.
راجح داود
قال الموسيقار راجح داود، في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه لم يفكر في جمع أعماله الموسيقية بألبوم شامل، لأنه مهتم أولًا بأن تُعزف ليسمعها الجمهور، مشيرًا إلى أنه يهتم أكثر بالحفلات اللايف، لاسيما وأن أعماله الموسيقية موجودة في السينما والمسلسلات.
يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.
كما حصل الموسيقار الكبير راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.
قال الموسيقار راجح داود، في تصريحات لـ دوت الخليج، إنه لم يفكر في جمع أعماله الموسيقية بألبوم شامل، لأنه مهتم أولًا بأن تُعزف ليسمعها الجمهور، مشيرًا إلى أنه يهتم أكثر بالحفلات اللايف، لاسيما وأن أعماله الموسيقية موجودة في السينما والمسلسلات.
يعد الموسيقار راجح داود واحدًا من أهم الموسيقيين فى مصر ، وقد حملت عدد من الأعمال السينمائية المهمة توقيعه، مثل البحث عن سيد مرزوق ، الكيت كات ، ارض الخوف ، رسائل البحر ، مواطن ومخبر وحرامى ، الراعى والنساء ، وغيرها من الأعمال.
كما حصل الموسيقار الكبير راجح داود على العديد من الجوائز والأوسمة أهمها وسام شرف من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز 2018 بعد تلحينه النشيد الوطني الموريتاني و جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، وجائزة الدولة التشجيعية في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة.
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