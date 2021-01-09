قالوا لـ دوت الخليج| تطورات حالة فيفي عبده الصحية.. وعهدي صادق يغادر المستشفى

أدلى عدد من الفنانين بتصريحات خاصة لـ دوت الخليج، عن أعمالهم الجديدة المقبلة، وردود الفعل على أعمالهم الأخيرة.

وكان من أبرز هؤلاء الفنانين، ما يلي:

فيفي عبده

تواصل «دوت الخليج» مع الفنانة فيفي عبده، للاطمئنان على صحتها، بعد الأخبار التي انتشرت مؤخرًا حول فقدانها القدرة على السير والحركة بسبب خطأ طبي، للتأكد من صحة أو خطأ ما تردد.

وبسؤال فيفي عبده، عن حقيقة فقدانها القدرة على الحركة، أجابت في تردد: «يعني إيه فقدان القدرة على الحركة؟»، وبالتوضيح والإعادة عليها، تحفظت ورفضت الرد ولم تجب بالنفي أو التأكيد حول ما تردد.

حالة كبيرة من الجدل سادت في اللحظات الأخيرة، بعدما ترددت أخبار غير مؤكدة حول الأزمة الصحية التي تعرضت لها الفنانة فيفي عبده، ولمحت حول فقدانها القدرة على الحركة بسبب خطأ طبي نتج عنه التهاب في الأعصاب، أفقدها القدرة على السير.