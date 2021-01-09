شكرًا إنكم في حياتي.. شريف منير يشارك جمهوره صورة لأبنائه

نشر الفنان شريف منير صورة جديدة لأبنائه وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلق علي الصورة: "أسما وفؤاد.. ربنا يخليكوا ليَّ ويجمعكم و ما يفرقكم أبدًا .. أبنائي الأعزاء .. شكرًا .. إنكم في حياتي". يذكر أن آخر أعمال شريف منير على شاشة التلفزيون كان مسلسل "ونحب تاني ليه"، بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وتم عرضه في رمضان الماضي. كانت آخر أعمال الفنان شريف منير، السينمائية ظهوره كضيف شرف ضمن أحداث فيلم "الممر"، وهو من بطولة أحمد عز، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أحمد فلوكس، ومن إخراج شريف عرفة. يذكر أن أسما شريف منير شاركت مؤخرا والدها في تقديم برنامج "أنا وبنتي" عبر قنوات ON، والذي انتهى عرض آخر مواسمه ‏قبل بداية شهر رمضان. ونالت أسما شريف منير شهرة واسعة من خلاله صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

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