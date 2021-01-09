في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

يوافق اليوم الموافق 9 يناير من عام 2007 ذكرى رحيل الفنان الكبير إبراهيم خان عن عمر ناهز 70 عامًا بعد تليف حاد في الكبد والرئتين ورحلة علاج قاسية.

ولد خان من أب سوداني وأم مصرية، له مشوار فني امتد لما يقرب من 40 عامًا، وعاش معظم حياته بمصر ومثل الكثير من الأفلام وعشرات المسلسلات التليفزيونية إلا أنه لم يصعد إلى دور البطولة.