في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. أشهر نجوم السودان بالسينما المصرية

يوافق اليوم الموافق 9 يناير من عام 2007 ذكرى رحيل الفنان الكبير إبراهيم خان عن عمر ناهز 70 عامًا بعد تليف حاد في الكبد والرئتين ورحلة علاج قاسية.
تزوج إبراهيم خان من الفنانة سهير رمزي، ولكن الزيجة لم تستمر طويلًا حتى انفصلا، ليدخل في عزلة عاطفية لفترة ثم تزوج مرة أخرى من سيدة خارج الوسط الفني، وهى الزيجة التي أسفرت عن ابنته الوحيدة.
من أبرز أفلامه "غروب وشروق" مع السندريلا سعاد حسني، ورشدي أباظة، وفي الدراما التلفزيونية مشاركته في مسلسل "رأفت الهجان"، أمام الفنان محمود عبدالعزيز، وقيامه بدور ضابط كبير في جيش الاحتلال الإسرائيلي "إلياهو جادوسكى".
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