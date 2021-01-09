وفاة مغني الراب الأمريكي ديرون يزر عن عمر يناهز 55 عاما

توفى مغنى الراب الأمريكي ديرون يزر إثر تعرضه لأزمة قلبية في منزله عن عمر يناهز الـ 55 عاما. وقال مارشاون، شقيق المغنى الراحل، إن شقيقه كان قد خضع لعدة جراحات فى القلب فى العقد الماضي. وشارك مغنى الراب الراحل ببطولة المسلسل التلفزيوني الشهير "ER" طوال فترة عرضه على مدار 15 عاما، وحظى بجماهيرية عريضة فى الولايات المتحدة. وأكد مغنى الراب "فيفر"، عبر حسابه على موقع التواصل "تويتر": " لقد فقدنا صديقا عزيزا نادرا ما يعوض.. فكان واحدا من أكثر الرجال إبداعا وجاذبية ممن عرفتهم على الإطلاق.. وقد ساعد فى إخراج الكثيرين إلى الموافق الإيجابية.. سأفتقده بشدة.. يرجى الصلاة من أجله".

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