أخبار الفن.. عبير صبري تتحدث عن الحجاب ومشاهد الإغراء.. والحالة الصحية لـ هادي الجيار

نشر موقع "دوت الخليج"، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالحالة الصحية للفنانين ومواجهتهم لـ فيروس كورونا في الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو الآتي:

طالبت الفنانة نهال عنبر من محبي الفنان هادي الجيار بالدعاء له بعد تدهور حالته الصحية، وقالت لـ"دوت الخليج": إن الفنان الكبير في حالة حرجة.

وأكدت الفنانة نهال عنبر، في تصريح لـ دوت الخليج، أن الحالة الصحية للفنان هادي الجيار، غير مستقرة خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

غيب الموت قبل قليل المايسترو الكبير خالد فؤاد عن عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية مفاجئة.

وأعلن خبر الوفاة، المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث كتب: «تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد».

حلت الفنانة عبير صبري ضيفة على الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه على شاشة الحياة، وخرجت الفنانة بعدد من التصريحات الجريئة على مدار الحلقة.

وقالت صبري،" أنها لم تعمل عمليات تجميل إطلاقا منذ نعومة اظافرها، والحمد لله لم اصل الي مرحلة شد وجهى ولكنى ساعملها اذا وصلت الى مرحلة عمرية معينة‬.