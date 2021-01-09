في ذكرى رحيل إبراهيم خان.. شاهد آخر صورة له قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة

يحل اليوم السبت 9 يناير، ذكرى رحيل الفنان القدير إبراهيم خان، الذي ولد في 12 أغسطس 1936، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2007 عن عمر ناهز 70 عامًا.

ولد خان من أب سوداني وأم مصرية، له مشوار فني امتد لما يقرب من 40 عامًا، وعاش معظم حياته بمصر ومثل الكثير من الأفلام وعشرات المسلسلات التليفزيونية إلا أنه لم يصعد إلى دور البطولة.

في الأيام الأخيرة التي سبقت رحيله التُقطت للفنان إبراهيم خان صورا خلال لقائه في برنامج بالتليفزيون السوداني، حيث ظهر فيها وقد ظهرت عليه تداعيات المرض فقد عاني من سرطان الكبد. وتحدث إبراهيم خان، في اللقاء عن حنينه لبلده الأم السودان ومسقط رأسه فبرغم مسيرته الفنية الطويلة في مصر إلا أنه لم يحصل على الجنسية المصرية وبقى محتفظا بجنسية والده السودانية. وفي الحوار أوصى خان أي فنان سوداني موهوب بعدم اليأس والكفاح وأن يصر على إيصال رسالته للجمهور قائلا: (لكل الفنانين السودانيين حاولوا أن تطوروا أنفسكم بالسفر إلى الخارج للدراسة لأخذ الخبرات فهذا ليس عيبا).

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