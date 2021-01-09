ثلاث نجوم كبار يؤدون شخصية الوطواط في 2022

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عقب التأجيل المتكرر الذي تعرضت له عشرات الأعمال السينمائية بسبب كورونا، تراجعت مواعيد طرح ثلاث أفلام للرجل الوطواط حتى عام 2022 المقبل.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه نتيجة لذلك، سيشهد العالم خلال 2022، قيام ثلاث نجوم كبار باداء الدور على الشاشة الفضية.

وهم كل من النجم روبيرت باتينسون الذي يؤدي الشخصية للمرة الأولى، والنجم بن أفليك الذي يعود لتأديتها من جديد.

