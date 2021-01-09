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ثلاث نجوم كبار يؤدون شخصية الوطواط في 2022

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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عقب التأجيل المتكرر الذي تعرضت له عشرات الأعمال السينمائية بسبب كورونا، تراجعت مواعيد طرح ثلاث أفلام للرجل الوطواط حتى عام 2022 المقبل.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه نتيجة لذلك، سيشهد العالم خلال 2022، قيام ثلاث نجوم كبار باداء الدور على الشاشة الفضية.
وهم كل من النجم روبيرت باتينسون الذي يؤدي الشخصية للمرة الأولى، والنجم بن أفليك الذي يعود لتأديتها من جديد.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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