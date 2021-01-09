رغم شائعات الطلاق..كيم كارداشيان تستعرض هدايا زوجها بالكريسماس

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رغم ما ترددت من شائعات حول اقترابهما من الانفصال بشكل رسمي، قامت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بنشر لقطات لهدايا الكريسماس التي تلقتها من زوجها كاني ويست.

ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات من هدايا كيم التي اهداها لها كاني في الكريسماس، وكان منها سيارة بتلكفة 200 ألف دولار.

وكانت قدر ترددت أنباء قوية عن رفع كيم كارداشيان لدعوى للطلاق من زوجها كاني ويست بعد سبعة سنوات زواج.

