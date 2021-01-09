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كريس برات يؤكد مشاركته في الجزء الرابع من Thor 4

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أحمد جودة - القاهرة - أحمد جمال أحمد

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خلال لقاء صحفي له عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أكد النجم كريس برات عن طريق الخطأ عودته لتجسيد شخصية ستار لورد، في الجزء الرابع من افلام ثور المرتقبة.
ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه سبق للمخرج تايكا ويتي ان قال أن الجزء الرابع من افلام ثور سيكون عبارة عن نسخة مصغرة من افلام افينجرز.
وسيشارك في بطولة الفيلم، كل من النجم كريس هيمسورث والنجمة نتالي بورتمان.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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