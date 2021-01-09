كريس برات يؤكد مشاركته في الجزء الرابع من Thor 4

Advertisements



خلال لقاء صحفي له عبر خاصية الفيديو كونفرانس، أكد النجم كريس برات عن طريق الخطأ عودته لتجسيد شخصية ستار لورد، في الجزء الرابع من افلام ثور المرتقبة.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإنه سبق للمخرج تايكا ويتي ان قال أن الجزء الرابع من افلام ثور سيكون عبارة عن نسخة مصغرة من افلام افينجرز.

وسيشارك في بطولة الفيلم، كل من النجم كريس هيمسورث والنجمة نتالي بورتمان.

