جوائز SAG تعبر عن اسفها لتعديل موعد جوائز جرامي

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عبر القائمين على تنظيم حفل جوائز SAG عن اسفهم عن الموعد الجديد الذي اعلن عنه لجوائز جرامي، والذي تحدد في نفس اليوم المقرر به اقامة حفل جوائز SAG.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن جوائز جرامي حددت موعدا جديدا لتنظيم فعاليات حفلها في يوم 14 من مارس المقبل، وهو اليوم نفسه الذي حددت به جوائز SAG موعد حفل جوائزها السنوي.

وناشدت SAG جوائز جرامي بتغيير موعد الحفل من جديد حتى لا تتداخل مشاهدات الحفلين معا.

