منى فاروق تُشيد بمسرحية "صباحية مباركة" وتُعلق: ضحكت من قلبي

القاهرة - محمد ابراهيم - أعربت الفنانة منى فاروق عن إعجابها الشديد بمسرحية "صباحية مباركة"، مُشيرة إلى أنها شاهدتها أكثر من مرة، وكل مرة تشعر وكأنها المرة الأولى التي تُشاهدها فيها، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت منى فاروق مجموعة صورة جديدة لها، ظهرت فيها وهي برفقة الفنان أشرف عبد الباقي، علي ربيع، محمد أسامة أوس أوس، سليمان عيد، حمادة صميدة، وعلقت عليها قائلة:"حقيقي حلوة أوي مسرحية صباحية مباركة".

وتابعت منى فاروق :"حضرتها أكتر من مرة، وكل مرة بضحك كانها أول مرة، اللي عاوز يضحك من قلبه وينسي همومه يروح هينسبط أوي ، مسرحية ممتعة بجد، ومبروك لكل صناع العمل، وشكرًا أستاذ أشرف عبد الباقي، مسرحية حلوة أوي، وضحكت من قلبي، دعواتكم في اللي جاي".

مسرحية "صباحية مباركة" بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم،