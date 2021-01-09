شبيه عمرو دياب عن سخرية رواد السوشيال ميديا منه: "كله عايز يركب التريند"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر حسام مصطفي شبيه الهضبة عمرو دياب عن استيائه الشديد من السخرية التي تعرض لها من قبل رواد السوشيال ميديا بسبب قيامه بالغناء في أحد البرامج، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كتب حسام مصطفى منشورًا قال فيه:"ما كفاية تريقة ع صوتي يا محترمين، قولت ألف مرة أنا مش مطرب ولا بحب أغني ولا صوتي حلو بس الأخوة اللي بيقدموا البرامج مصممين وحاجة قرف وكله عايز يركب التريند".

وتابع حسام مصطفى قائلاً:"أنا ممثل بأدي وبقلد حركات الهضبة عمرو دياب مع الشبه زي في الإعلان كده، كلكم بقيتم فنانين ومواهب ما شاء الله ومفكمش عيوب".

وطرح عمرو دياب الإعلان عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق الإعلان نسبة مشاهدة كبيرة جدًا، وظهر دياب وهو يغني أغنية "يا أنا يا لأ" من أحدث ألبوماته الذي يحمل نفس الاسم، وظهر بإطلالاته الشهيرة في أغنياته منها لوك "نور العين" و"أنا عايش" و"تملي معاك" و"كمل كلامك" بالإضافة إلى لوك فيلم "آيس كريم في جليم" وأول ألبوماته.