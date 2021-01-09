تشييع جنازة المايسترو خالد فؤاد بعد ظهر اليوم

أعلن عمر، نجل المايسترو الراحل خالد فؤاد، تفاصيل جنازة والده الذي وافته المنية ليلة أمس، الجمعة، لافتا إلى أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر اليوم، السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على "فيسبوك"، «صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم».