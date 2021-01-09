هبة الأباصيري: اعتذارات المخرجين لا تشغلني

قالت الإعلامية هبة الأباصيري أن هناك عوامل كثرة تجذبها للعمل من أهمها فريق العمل والمخرج .

تابعت في تصريح لصدي البلد : طبيعتي الخاصة منذ بداية عملي في المجال الفني لا أتدخل في هذه الأمور لانها لا تشغلني ، لكن أريد أن أوضح أمرا هاما ليس عيب أن يعتذر مخرج عن المشاركة في عمل فني من أجل ظروف تحدث له ، أما بالنسبة للمخرج سميح النقاش فانا سعيدة بالتعامل معه خلال مسلسل " الوجه الآخر " ساعدني بشكل كبير وهذا خلال الجلسات التحضرية للعمل لوضع كافة التفاصيل للشخصية.

"الوجه الآخر" من بطولة نسرين طافش، ندى موسى، هبة الأباصيرى، مادلين طبر، عماد رشا، كارولين عزمى، مهند حسنى.