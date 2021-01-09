أعلن المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وفاة شقيقة الدكتور أحمد الشيخ، صباح اليوم، السبت.
وقال أسامة الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وستشيع الجنازة من مقابر العائلة هناك.
وكتب أسامة الشيخ عبر فيسبوك: «انتقل الي رحمة الله تعالي بعد صراع طويل مع المرض شقيقي وحبيبي و سندي الدكتور أحمد الشيخ وستشيع الجنازة اليوم من دماص ميت غمر دقهلية وسيقتصر العزاء علي تشييع الجنازة من المقابر».
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة شقيق أسامة الشيخ وتشييع الجنازة بميت غمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.