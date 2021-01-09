وفاة شقيق أسامة الشيخ وتشييع الجنازة بميت غمر

أعلن المهندس أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، وفاة شقيقة الدكتور أحمد الشيخ، صباح اليوم، السبت.

وقال أسامة الشيخ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن صلاة الجنازة سوف تقام اليوم بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وستشيع الجنازة من مقابر العائلة هناك.

وكتب أسامة الشيخ عبر فيسبوك: «انتقل الي رحمة الله تعالي بعد صراع طويل مع المرض شقيقي وحبيبي و سندي الدكتور أحمد الشيخ وستشيع الجنازة اليوم من دماص ميت غمر دقهلية وسيقتصر العزاء علي تشييع الجنازة من المقابر».